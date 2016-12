Met twee beslissende voorzetten had Gregory van der Wiel vrijdag een groot aandeel in de eclatante zege van het Nederlands elftal op Hongarije (0-4). De verdediger speelde directe tegenstander Balazs Dzsudzsak zo uit de wedstrijd dat de sterspeler van PSV van ellende op de rechterflank ging voetballen."En toch vond ik me dit seizoen in de Eredivisie twee keer nog beter tegen hem", zegt de Amsterdammer. "Nu kreeg hij in de beginfase nog twee kansjes."





Het zonnetje scheen zondag tijdens de eerste training van Oranje voor de laatste aflevering van het tweeluik met Hongarije. De spelers vermaakten zich op de prachtige grasmat in de Kuip vooral met een partijspelletje. "Het was lekker oefenen na die 4-0 van vrijdag", besefte Van der Wiel.





Wat een verschil met een week eerder een paar kilometer verderop in Den Haag, toen ADO rivaal Ajax het uitzicht op de dertigste landstitel ontnam (3-2). Van der Wiel ging niet vrijuit bij minimaal één doelpunt. "Ik speelde niet goed, net als een paar dagen eerder tegen Spartak", bekende hij. "Maar volgens mij gold dat wel voor meer spelers. Over de rest van het seizoen ben ik namelijk best tevreden over mijn spel."





Toch is Van der Wiel bij Ajax zelden meer die rechtsback die ook als rechtsbuiten voetbalt. Uitgerekend bij het Nederlands elftal bereidde hij vrijdag in Boedapest de doelpunten van Ibrahim Afellay en Robin van Persie voor. "Maar dat heeft ook met mijn medespelers te maken", legt hij uit. "Vorig seizoen speelde Suarez voor me. Die zwierf over het hele veld waardoor ik ruimte kreeg. Bij het Nederlands elftal trekt Dirk Kuijt ook vaak naar binnen. Bij Ajax speelt nu Sulejmani voor me. Die loopt vaker bij de zijlijn en schiet snel als hij wel naar binnen trekt. Dan kan ik dus niet opkomen. Dat heeft niets met vermoeidheid te maken."





Toch genoot Van der Wiel na het WK slechts zes dagen van een vakantie. "Toen stond de Europese wedstrijd tegen PAOK alweer voor de deur", lacht de verdediger die de laatste drie jaar slechts drie competitieduels met Ajax miste. In de winterstop kreeg hij ruim een week vrijaf, maar na het seizoen staan er met Ajax nog twee duels in de Verenigde Staten op het programma en reist het Nederlands elftal nog naar Brazilië en Uruguay. "Dat zijn duels die ik niet wil missen, maar Ajax begint twee weken later wel weer met de voorbereiding op het nieuwe seizoen", weet hij. "Misschien mag ik iets later beginnen."





Ajax is de club die altijd onder een vergrootglas ligt en waar de huidige beleidsbepalers nu weer een machtsstrijd met Johan Cruijff uitvechten. "Ik heb erover gelezen", zegt Van der Wiel. "Maar ik weet niet wat ik ervan moet denken. Van den Boog dit, Cruijff dat. Ik concentreer me liever op goed voetballen. Na dinsdag ga ik weer mijn best doen voor Ajax. Eerst nog die interland tegen Hongarije."