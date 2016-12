Amsterdam - Je staat met een groepje vrienden te ballen in een park en dan ineens dagen vier Ajacieden - gehuld in het nieuwe Ajax-uittenue - je uit voor een partijtje. Dat levert een verrassende situatie én een fraai filmpje op. Dit gebeurde allemaal gisteravond in het Vondelpark waar Jan Vertonghen, Siem de Jong, Miralem Sulejmani en Lorenzo Ebicilio ter gelegenheid van de introductie van het nieuwe Ajax-uittenue een verrassingsbezoek brachten aan een nietsvermoedend vriendenteam.

Vandaag is het nieuwe Ajax-uittenue officieel gepresenteerd via www.adidas.com/ajax. Ajax speelt zondag 8 mei tijdens de bekerfinale tegen FC Twente voor het eerst in het nieuwe uittenue. De voorinschrijving voor het nieuwe uitshirt is al geopend; iedereen die het uitshirt uiterlijk woensdag 4 mei bestelt, ontvangt het voor de KNVB Bekerfinale thuis.

De nieuwe uitcollectie is vanaf vrijdag 6 mei verkrijgbaar in de Official Ajax Fanshop.