In Arnhem is woensdag de officiële aftrap verricht van de bouw van een nieuw trainingscomplex op Papendal, waar Vitesse gebruik van zal gaan maken. Algemeen directeur Paul van der Kraan is erg te spreken over de nieuwe accommodatie die zijn club over ongeveer een jaar zal kunnen innemen.

Het bestaande complex voldoet volgens de Arnhemmers niet meer aan de eisen van deze tijd en dus was het volgens Van der Kraan de hoogste tijd dat er met de bouw van een nieuw onderkomen begonnen werd. “Hier hebben we veertien jaar op gewacht, een heel bijzonder moment”, vertelt de directeur na het geven van het officiële startsein van de werkzaamheden aan Omroep Gelderland.

“Willen wij onze ambities waarmaken, dan is dit keihard nodig”, vervolgt de beleidsbepaler over de nieuwbouw, die in totaal ongeveer acht miljoen euro zal gaan kosten. Voorzitter Merab Jordania was ook bij de aftrap aanwezig en Van der Kraan doet geen moeite om te ontkennen dat de preses grotendeels verantwoordelijk is voor de verwezenlijking van de plannen. “Vóór hem kon er financieel eigenlijk niets, nu kan alles.”