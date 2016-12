FC Barcelona is bereid ver te gaan voor Cesc Fabregas, maar het houdt een keer op. Dat heeft president Sandro Rosell aangegeven. Het bod van afgelopen zomer, van ongeveer veertig miljoen euro, zal daarom niet worden verhoogd.





Barcelona aast al jaren op de aanvoerder van Arsenal, maar had nog geen succes. De Londense topclub is financieel in staat om de grote bedragen van tafel te vegen. Rosell geeft de grenzen aan. "Barcelona zal komende zomer geen vijftig miljoen euro bieden voor Fabregas. Dat is om een hele simpele reden onmogelijk. In de voetbalwereld wordt een speler elk contractjaar minder waard. Als wij afgelopen jaar veertig miljoen bieden, is vijftig miljoen komende zomer ondenkbaar", aldus Rosell tegen Sky Sports.





"Dat is zo besloten, ook al wil onze trainer Josep Guardiola hem zo graag hebben. Als dat straks nog steeds zo is, zullen we weer gaan onderhandelen met Arsenal. Er moeten dan wel normale bedragen genoemd worden", vindt Rosell.





Fabregas wil zelf ook graag naar Barcelona vertrekken, maar heeft het ook bij Arsenal prima naar zijn zin.