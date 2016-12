PSV speelt gelijk tegen Heerenveen

10 April, 2011 07:23:00 Bas Koelman

De koppositie in de Eredivisie blijft in handen van FC Twente. PSV had de ploeg uit Enschede zondag kunnen inhalen, maar leed op eigen veld duur puntverlies tegen SC Heerenveen. In blessuretijd redde Ola Toivonen een punt (2-2).

