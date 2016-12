De halve finale in de Europa League is voor FC Twente uit beeld. In een tijdsbestek van minder dan een half uur tegen Villarreal was er van Europese illusies weinig meer over.





FC Twente-trainer Michel Preud'homme paste zijn ploeg op vier plaatsen aan aan Villarreal. Aanvankelijk leek dat goed uit te pakken. Met Bryan Ruiz in een vrije rol was de Enschedese formatie de betere ploeg. Het overwicht leverde dan geen grote kansen op, het gaf wel hoop op een positief resultaat.





Het bleek een wankele basis. FC Twente raakte bij de eerste tegenvaller direct van slag. Want na de 1-0 van Carlos Marchena – de verdediger kopte raak na een doorgekopte corner van Borja Valero – kwam de Enschedese ploeg er in de eerste helft nauwelijks meer aan te pas.





Waar FC Twente zich niet kon herstellen, daar putte Villarreal moed uit de openingstreffer. De ploeg van trainer Juan Carlos Garrido stuurde de tegenstander van het kastje naar de muur. In de laatste minuten tot de rust sloeg de thuisploeg nog eens twee keer toe.





Valero behield in de 43ste minuut de rust en het overzicht oog in oog met keeper Nikolay Mihaylov, die in de blessuretijd van de eerste helft evenmin een antwoord had op een kopbal van Nilmar. De Braziliaanse spits kon simpel raak koppen na een verkeerde kopbal van Peter Wisgerhof.





Ook in de tweede helft was er weinig eer te behalen voor FC Twente. Giuseppe Rossi nam tien minuten na de hervatting het laatste restje Enschedese hoop weg. De Italiaanse aanvaller maakte dankbaar gebruik van de geboden ruimte; 4-0.





Met Nacer Chadli als verse kracht – Marc Janko maakte in de eerste helft al zijn entree voor de geblesseerde Luuk de Jong – deed FC Twente een poging de uitgangspositie nog iets minder kansloos te maken. Het bleef bij goede bedoelingen. De onmacht straalde ervan af bij FC Twente. De klap van de eerste helft was de genadeklap geweest. De return in Enschede is een formaliteit, onderstreept door de 5-0 van Nilmar in de slotfase. De eretreffer van Janko deed niets af aan die conclusie.