Helemaal kansloos ben je nooit en de handdoek in de ring gooien voordat een wedstrijd gespeeld moet worden, doen sporters over het algemeen niet. Maar zeker is dat PSV en FC Twente donderdag een wonder nodig hebben om de halve finale van de Europa League te bereiken. Een voorbeschouwing.





Het was een ongekende luxe: twee Nederlandse ploegen bij de laatste acht van de Europa League. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2002, met Feyenoord en PSV. Beide teams stonden toen in de kwartfinale tegenover elkaar en uiteindelijk zou Feyenoord zelfs het toernooi winnen. Na PSV werden ook Internazionale en Borussia Dortmund nog geklopt door de ploeg van toenmalig coach Bert van Marwijk.





Stiekem zullen PSV en FC Twente dit seizoen gedroomd hebben van eenzelfde scenario. Zeker omdat beoogde favorieten als Liverpool, Manchester City en Juventus al gesneuveld waren. De absolute Europese top was er niet meer bij, de subtop streed om de prijzen.





Maar ook de Europese subtop is nog een maatje te groot voor de Nederlandse top, bleek vorige week op pijnlijke wijze. Dat Villarreal te sterk was voor FC Twente viel min of meer te verwachten, zelfs voor FC Barcelona en Real Madrid is de gele brigade van coach Juan Carlos Garrido geen gemakkelijke opponent. Maar de manier waarop Twente geklopt werd, gaf wel te denken. De Tukkers werden volledig overklast en verloren met 5-1. Pas in blessuretijd maakte Marc Janko de Enschedese ‘eretreffer’.





Twente moet nu dus thuis met 4-0 zien te winnen om door te gaan, een praktisch onmogelijke opdracht. Toch is er hoop, want Valencia liet afgelopen weekend zien dat het mogelijk is. De ploeg uit de sinaasappelstad won de derby tegen Villarreal met maar liefst 5-0. Voor één doelpunt minder doet men het ook in Enschede.





Bij PSV ligt de zaak iets anders. Waar vooraf al gevreesd werd voor de kracht van Villarreal, werd Benfica gezien als een ‘goede loting’. In de Portugese competitie staat Benfica immers een straatlengte achter kampioen FC Porto en in de voorgaande ronden bleek de ploeg weliswaar offensief sterk, maar zeker ook defensief zwak te zijn. Er lagen kansen, vond ook Fred Rutten.





In Lissabon kon PSV dat echter geen moment waarmaken en de thuisploeg nam met speels gemak een 3-0 voorsprong. Een doelpunt van invaller Zakaria Labyad bracht de hoop bij PSV terug, maar in blessuretijd wist Benfica er nog 4-1 van te maken. Een duur doelpunt, want 2-0 op eigen veld winnen is geen onmogelijke opgave. Om 3-0 te winnen is daarentegen een stuk lastiger.





“We moeten een snelle goal maken, als die mogelijkheid er is. Dan kan je hoop groter worden”, zegt coach Fred Rutten op de PSV-website over de opdracht van zijn ploeg voor de return. Orlando Engelaar en Erik Pieters ontbreken wegens een schorsing, achter de naam van Wilfried Bouma staat een vraagteken.





Eén ding is in ieder geval zeker : iets te verliezen hebben Twente en PSV na de nederlagen in de heenwedstrijden niet meer. Vanaf 21.05 uur gaan beide teams op zoek naar een mirakel én zelfvertrouwen. Met name dat laatste kan belangrijk zijn in de strijd om de titel. Want die gaat, wat er ook gebeurt, na donderdag gewoon door.